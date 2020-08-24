Лукашенко уволил единственного посла, поддержавшего протесты оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла в Словакии Игоря Лещеню, который ранее поддержал протесты в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

— Игорь Лещеня освобождён от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал глава государства, — говорится в сообщении.

Неделю назад Лещеня первым из белорусских дипломатов выразил протест действующей власти из-за применения силы участникам акций протеста. Он заявлял, что "в шоке от историй о пытках и избиениях граждан", и призвал одинаково учитывать позиции всех слоёв общества и представителей различных политических сил. После этого Лещеня подал в отставку и заявил о возвращении на родину.