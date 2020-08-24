Появилось видео перехвата белорусским Ми-24 связки литовских красно-белых шаров

В соцсетях появилось видео перехвата белорусскими военными связки шаров с красно-белым полотном, которая прилетела на территорию страны из Литвы. Судя по всему, съёмка видео производилась из кабины боевого вертолёта Ми-24. Авторы ролика также нашли возможные координаты места, сравнив кадры со спутниковыми картами. По их мнению, перехват произошёл в Ошмянском районе Белоруссии.

А вот по версии Литвы, белорусский военный вертолёт вторгся в воздушное пространство страны накануне вечером. По этому поводу литовские власти направили послу Белоруссии ноту протеста. В то же время белорусская сторона обвинила Литву в нарушении границ как раз этой связкой шариков.

Также, как сообщал Лайф, накануне жители Литвы выстроились в "50-тысячную цепь солидарности" с белорусами. Эта цепь как раз должна была протянуться почти до границы с соседней страной, где проходило мирное шествие в поддержку оппозиции. Участники акции в Минске дошли до оцепленной резиденции Александра Лукашенко, куда тот прилетел на вертолёте и с оружием в руках. С ним был и младший сын Коля, причём в боевом снаряжении и тоже с автоматом.