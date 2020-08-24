В Минске прошли задержания на акции протеста у Дома правительства

В понедельник вечером в Минске у Дома правительства были произведены задержания в рамках административного процесса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря милиции города Наталью Ганусевич.
При этом она не назвала статьи, по которым были задержаны граждане, и не уточнила их число.
В понедельник на площади Независимости белорусской столицы проходит несанкционированная акция протеста.
В Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозицииСлучилось это возле проходной Минского тракторного завода.
Напомним, накануне в Минске прошла куда более массовая демонстрация. Протестующие подошли вплотную к оцепленной резиденции президента страны Александра Лукашенко. Сам глава государства прилетел в резиденцию на вертолёте с автоматом и в бронежилете. Он прокомментировал акцию оппозиции словами "как крысы разбежались" и поблагодарил силовиков.