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В Минске прошли задержания на акции протеста у Дома правительства

Число задержанных не уточняется.

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Фото © AP Photo / Sergei Grits

В понедельник вечером в Минске у Дома правительства были произведены задержания в рамках административного процесса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря милиции города Наталью Ганусевич.

При этом она не назвала статьи, по которым были задержаны граждане, и не уточнила их число.

В понедельник на площади Независимости белорусской столицы проходит несанкционированная акция протеста.

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Случилось это возле проходной Минского тракторного завода.

Напомним, накануне в Минске прошла куда более массовая демонстрация. Протестующие подошли вплотную к оцепленной резиденции президента страны Александра Лукашенко. Сам глава государства прилетел в резиденцию на вертолёте с автоматом и в бронежилете. Он прокомментировал акцию оппозиции словами "как крысы разбежались" и поблагодарил силовиков.

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