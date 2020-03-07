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Роналдиньо и его брата арестовали за въезд в Парагвай по поддельным документам

Ранее прокуратура постановила снять с них обвинения, так как братья сотрудничали со следствием.

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Фото © Instagram / ronaldinho

Полиция Парагвая поместила экс-игрока сборной Бразилии Роналдиньо под административный арест. В настоящее время правоохранители расследуют его въезд на территорию страны по поддельным документам, передаёт газета ABC Color.

Ранее прокуратура Парагвая заявила, что обвинения в подмене документов Роналдиньо и его брату Роберто предъявлены не будут. Однако генпрокурор Сандра Киньонес отменила решение своих подчинённых и не стала снимать с бразильцев статус подследственных. Она также поручила арестовать их и продолжить расследование по делу.

Напомним, поддельные паспорта на имя Роналду ди Асиса Морейры, более известного как Роналдиньо, и его брата Роберто были обнаружены при обыске в их гостиничном номере.

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