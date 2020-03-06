Прокуратура Парагвая не будет предъявлять обвинения Роналдиньо из-за поддельных документов

Прокуратура Парагвая не будет предъявлять обвинения в использовании поддельных документов известному в прошлом бразильскому футболисту Роналдиньо и его брату. Об этом сообщает ABC Color со ссылкой на прокурора Федерико Дельфино.

— Господин Роналду ди Асис Морейра, более известный как Роналдиньо, и его брат предоставили важные данные для расследования, и поэтому они могут получить право на выход из-под стражи, решение о котором находится на рассмотрении уголовного суда, — заявил Дельфино.

При этом окончательное решение об освобождении будет принимать суд. Отмечается, что обвинения уже предъявлены ряду лиц, однако экс-игрок "Барселоны" и "Милана" и его брат в этот список не попали.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе обысков в гостиничном номере в Парагвае полиция обнаружила поддельные документы у Роналдиньо и его брата.