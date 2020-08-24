Счётная палата выяснила, почему россияне недополучают пенсии

В 2017–2019 годах доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаев. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты.

Отмечается, что после аудита, проведённого контрольным ведомством, пенсионерам было доплачено 2,2 миллиона рублей. Основной проблемой учёта, отметили в органе, является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким лицам. Чаще всего это происходит из-за ошибок заявителей при заполнении анкет.

Кроме того, к занижению размеров пенсий может приводить и смена фамилий. Особенно это касается женщин, выходящих замуж. Пенсионный фонд регулярно находит и объединяет дублируемые счета, но аудиторы выяснили, что недополученные деньги пенсионерам выплачивают не всегда. За три года ПФР объединил счета у почти 90 тысяч пенсионеров. Ведомство считает, что они могли получить пенсии не в полном размере.

Счётная палата отмечает, что Минтруд совместно с Пенсионным фондом должны проверить, пересчитать и доплатить гражданам недополученные деньги.