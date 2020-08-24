Счётная палата выяснила, почему россияне недополучают пенсии

В 2017–2019 годах доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаев. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты.
Отмечается, что после аудита, проведённого контрольным ведомством, пенсионерам было доплачено 2,2 миллиона рублей. Основной проблемой учёта, отметили в органе, является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким лицам. Чаще всего это происходит из-за ошибок заявителей при заполнении анкет.
Кроме того, к занижению размеров пенсий может приводить и смена фамилий. Особенно это касается женщин, выходящих замуж. Пенсионный фонд регулярно находит и объединяет дублируемые счета, но аудиторы выяснили, что недополученные деньги пенсионерам выплачивают не всегда. За три года ПФР объединил счета у почти 90 тысяч пенсионеров. Ведомство считает, что они могли получить пенсии не в полном размере.
Капкан для пенсии. На чём сотрудники банков обманывают пожилых клиентовЭтим летом многие пенсионеры попали в неприятную ситуацию. Одни с удивлением узнали, что с их карт списываются деньги за непонятные услуги. Другие пришли закрывать вклад, но оказалось, что вклада нет, зато есть страховка. Как сейчас обманывают пенсионеров недобросовестные сотрудники банков и что делать пострадавшим?
Счётная палата отмечает, что Минтруд совместно с Пенсионным фондом должны проверить, пересчитать и доплатить гражданам недополученные деньги.
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