Российские банки к августу исчерпали запасы валютной ликвидности

Альтернативы доллару и евро. В какие ещё валюты стоит вкладываться и какие у них перспективы В отличие от доллара и евро, японская иена и швейцарский франк ведут себя более стабильно. Некоторые инвесторы используют их как подушку безопасности. Что будет с курсом альтернативных валют и стоит ли переводить в них сбережения — в материале Лайфа.