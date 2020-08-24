Российские банки к августу исчерпали запасы валютной ликвидности

В июле в российских банках закончился запас валютной ликвидности. Об этом заявили аналитики "Райффайзенбанка".
По их данным, показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным (дефицит 0,2–0,3 миллиарда долларов). С начала года же объёмы валюты сократились на 15,5 миллиарда. Похожая ситуация складывалась два года назад, но тогда валюты выводили клиенты, опасаясь угрозы санкций. Сейчас это делают сами организации.
По словам аналитика "Райффайзенбанка" Дениса Порывая, состояние оценивается как пограничное.
Альтернативы доллару и евро. В какие ещё валюты стоит вкладываться и какие у них перспективыВ отличие от доллара и евро, японская иена и швейцарский франк ведут себя более стабильно. Некоторые инвесторы используют их как подушку безопасности. Что будет с курсом альтернативных валют и стоит ли переводить в них сбережения — в материале Лайфа.
— Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке, с одной стороны, а с другой — сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдёт, — цитирует эксперта РБК.
Ранее экономист рассказал, как переводить сбережения в валюту.