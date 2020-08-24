В США исследователя NASA арестовали за утаивание связей с Китаем

Проводивший исследования для NASA сотрудник Техасского университета Чэн Чжэндун арестован по обвинению в сокрытии связей с Китаем и финансовом мошенничестве. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Отмечается, что 53-летний учёный нарушил условие гранта, в течение нескольких лет скрывая от работодателя связи с Гуандунским технологическим университетом и другими китайскими вузами. Также он сотрудничал как минимум с одной компанией из КНР.

При этом обвинение считает, что исследователь действовал сознательно и получил не только финансовый грант, но и доступ к ресурсам NASA, включая программу Международной космической станции.

В ближайшее время Чэн Чжэндун предстанет перед судом.