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Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в развязывании войны в Донбассе

Также политик возложил на экс-руководителей вину за потерю Крыма.

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Фото © Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Wire

Председатель делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в развязывании войны на Юго-Востоке страны. По его мнению, причины начала боевых действий кроются в том, что военным приказывали не стрелять.

Если бы из Киева было точное и ясное указание, достаточно было сил — военные говорят, я с ними общаюсь — для того, чтобы остановить этот беспорядок, — сказал политик в интервью "Украинскому радио".

Кравчук добавил, что ответственность за потерю Крыма и войну в Донбассе в 2014 году должно нести именно бывшее руководство Украины.

Кравчук назвал способ урегулирования конфликта в Донбассе

Он также предложил создать в регионе свободную экономическую зону.

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