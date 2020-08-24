Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в развязывании войны в Донбассе

Председатель делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в развязывании войны на Юго-Востоке страны. По его мнению, причины начала боевых действий кроются в том, что военным приказывали не стрелять.

— Если бы из Киева было точное и ясное указание, достаточно было сил — военные говорят, я с ними общаюсь — для того, чтобы остановить этот беспорядок, — сказал политик в интервью "Украинскому радио".

Кравчук добавил, что ответственность за потерю Крыма и войну в Донбассе в 2014 году должно нести именно бывшее руководство Украины.