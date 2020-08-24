Бывший премьер Украины Азаров заявил, что страна потеряла независимость

Бывший глава Правительства Украины Николай Азаров заявил, что страна разрушила свою экономику и утратила независимость. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "Наш".

— Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия — это огромные расходы. Мы стали терять независимость, потому что стали разрушать свою экономику, — заявил экс-премьер.

Напомним, Азаров уже высказывался негативно по поводу нынешней политики Украины. По мнению бывшего премьер-министра, на территории страны действуют биолаборатории США. Именно с ними политик связывает так называемый Евромайдан, который произошёл в феврале 2014 года и закончился сменой власти.