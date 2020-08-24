Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Бывший премьер Украины Азаров заявил, что страна потеряла независимость

Также политик увидел признаки обрушения экономики республики.

369
Post cover

Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Бывший глава Правительства Украины Николай Азаров заявил, что страна разрушила свою экономику и утратила независимость. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "Наш".

Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия — это огромные расходы. Мы стали терять независимость, потому что стали разрушать свою экономику, — заявил экс-премьер.

Азаров объяснил, почему Зеленскому сложно сформировать сильную команду

Напомним, Азаров уже высказывался негативно по поводу нынешней политики Украины. По мнению бывшего премьер-министра, на территории страны действуют биолаборатории США. Именно с ними политик связывает так называемый Евромайдан, который произошёл в феврале 2014 года и закончился сменой власти.

24 августа Украина отмечает День независимости. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, поздравит ли российский лидер украинского коллегу.

Выбор редакции

Loading...