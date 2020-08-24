Адвокаты сестёр Хачатурян не подтвердили информацию о заражении девушек коронавирусом

Два адвоката сестёр Хачатурян, которые являются подсудимыми по делу о жестоком убийстве их отца, не подтвердили, что у девушек выявлен коронавирус. Ранее сообщения о таком диагнозе появились в СМИ.

— У меня нет такой информации. Всё по плану. Какое-то шоу экстрасенсов, — сказал защитник Марии Ярослав Пакулин.

Не обладает такой информацией и адвокат Крестины Алексей Липцер.

Напомним, старших сестёр Хачатурян, Крестину и Ангелину, будут судить с участием присяжных заседателей. Их отбор начнётся 31 августа.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.