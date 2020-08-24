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В Санкт-Петербурге могут объединить отделы полиции двух районов

Мнение жителей по этому вопросу разделилось.

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Фото © Руслан Шамуков / ТАСС

В Санкт-Петербурге могут объединить отделы полиции Кронштадтского и Курортного районов. Об этом рассказал руководитель штаба регионального отделения движения "Бессмертный полк России" в Санкт-Петербурге и житель Кронштадта Андрей Краснобаев в интервью газете "Санкт-петербургский дневник".

Мы гордимся самым низким уровнем преступности в Петербурге. С ликвидацией отдела полиции и ростом туристического потока проблемы криминала и безопасности выйдут на невероятно сложный уровень, — полагает общественник.

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Нарушители готовились к встрече — сначала закупили всё необходимое для приготовления мяса, в том числе шампуры.

Однако не все разделяют его пессимизм. Директор одной из охранных компаний Сергей Алексеев заявил, что не видит в слиянии отделов ничего плохого.

Вероятно, в рамках одного РУВД будут работать два отдела. Думаю, что сократят аппарат управления, а за счёт этого можно увеличить численность линейного состава — участковых и оперуполномоченных, — заявил Алексеев.

Ранее Лайф писал о новом оружии, которым оснастят российских полицейских. Новый пистолет сможет стрелять на дистанцию до 50 метров.

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