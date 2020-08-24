В Санкт-Петербурге могут объединить отделы полиции двух районов

В Санкт-Петербурге могут объединить отделы полиции Кронштадтского и Курортного районов. Об этом рассказал руководитель штаба регионального отделения движения "Бессмертный полк России" в Санкт-Петербурге и житель Кронштадта Андрей Краснобаев в интервью газете "Санкт-петербургский дневник".

— Мы гордимся самым низким уровнем преступности в Петербурге. С ликвидацией отдела полиции и ростом туристического потока проблемы криминала и безопасности выйдут на невероятно сложный уровень, — полагает общественник.

Однако не все разделяют его пессимизм. Директор одной из охранных компаний Сергей Алексеев заявил, что не видит в слиянии отделов ничего плохого.

— Вероятно, в рамках одного РУВД будут работать два отдела. Думаю, что сократят аппарат управления, а за счёт этого можно увеличить численность линейного состава — участковых и оперуполномоченных, — заявил Алексеев.