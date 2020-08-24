Называли "котом в мешке". Приёмная мать рассказала Лайфу о состоянии истощённого малыша из крымского детдома

Видео предоставлено Лайфу

Приёмная мама истощённого малыша, которого обнаружили в крымском детдоме, рассказала, что после публикации истории в соцсетях сотрудники детского учреждения стали писать ей, уверяя в том, что ребёнок изначально был инвалидом и что она взяла "кота в мешке". Об этом Ольга Крамная рассказала в интервью Лайфу.

— Я хочу сказать, что все врачи, которые сейчас занимаются Серёжей, едины во мнении, что у него нет таких врождённых диагнозов, которые могли бы привести к такому состоянию, к дистрофии, и к тому, что он в два года развит на шесть месяцев, — говорит Ольга.

Она рассказала, что заручилась поддержкой двух общественных организаций, которые помогают ей отстаивать права мальчика. Помимо этого, Ольга намерена выяснить, кто довёл ребёнка до такого состояния. По её словам, он развит на шесть месяцев, хотя мальчику два года. Также Ольга переживает за судьбу других детей, находящихся в учреждении.

Тем временем детский омбудсмен Анна Кузнецова поручила провести проверку детского дома "Ёлочка", откуда забрали истощённого Серёжу. Такие же меры были приняты в региональном Минздраве. Однако там добавили, что данное учреждение является единственным в своём роде в Крыму и соблюдение прав детей там контролируется лично главным врачом. А ещё проверку организовал Следственный комитет РФ.

Напомним, накануне в Сети появились фотографии истощённого двухлетнего малыша из детского дома в Симферополе. Несколько дней назад его усыновила женщина, которая рассказала представителям общественной организации о ненадлежащем уходе в социальном учреждении. В ответ на это координатор социальных нянь обвинила молодую маму в погоне за хайпом и заявила, что опубликованные снимки мальчика нарушили закон и нанесли "тяжёлый удар" по репутации учреждения.