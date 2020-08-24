Перезапуск плавучего космодрома "Морской старт" оценили в 35 миллиардов рублей

Доставленный из США в Россию плавучий космодром "Морской старт" будет восстановлен. Об этом на форуме "Армия-2020" журналистам сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Он уточнил, что на прошлой неделе лично посетил Владивосток и осмотрел состояние плавучей ракетной пусковой платформы. Борисов добавил, что докладывал президенту РФ Владимиру Путину промежуточные результаты работы по восстановлению космодрома.
— Предварительно сумма на восстановление "Морского старта" составляет около 35 миллиардов рублей. Коммерческий успех будет, если он будет осуществлять не менее пяти пусков в год. Два-три пуска — это уже неубыточно, а чтобы было коммерчески успешным, желательно делать до пяти. По крайней мере, такие расчёты мне преподнесла рабочая группа, — заявил Борисов.
"Проще всего продать Маску "Морской старт". Эксперт оценил планы SpaceX построить плавучий космодромЕдинственный в мире полноценный водный космопорт находится сейчас в Приморье, что с ним делать — непонятно. У SpaceX всё наоборот: ничего подобного у них пока нет, зато планов море.
Как сообщал Лайф, в июле текущего года заместителем председателя правительства Юрием Борисовым доложил президенту России Владимиру Путину о завершённом детальном обследовании состояния космодрома "Морской старт".