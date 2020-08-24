Перезапуск плавучего космодрома "Морской старт" оценили в 35 миллиардов рублей

"Проще всего продать Маску "Морской старт". Эксперт оценил планы SpaceX построить плавучий космодром ﻿Единственный в мире полноценный водный космопорт находится сейчас в Приморье, что с ним делать — непонятно. У SpaceX всё наоборот: ничего подобного у них пока нет, зато планов море.