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Перезапуск плавучего космодрома "Морской старт" оценили в 35 миллиардов рублей

Подсчитано, что коммерческий успех будет у проекта только при минимум пяти запусках в год.

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Судно со стартовой платформой Odyssey плавучего космодрома "Морской старт". Фото © ТАСС / Дмитрий Ефремов

Доставленный из США в Россию плавучий космодром "Морской старт" будет восстановлен. Об этом на форуме "Армия-2020" журналистам сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Он уточнил, что на прошлой неделе лично посетил Владивосток и осмотрел состояние плавучей ракетной пусковой платформы. Борисов добавил, что докладывал президенту РФ Владимиру Путину промежуточные результаты работы по восстановлению космодрома.

Предварительно сумма на восстановление "Морского старта" составляет около 35 миллиардов рублей. Коммерческий успех будет, если он будет осуществлять не менее пяти пусков в год. Два-три пуска — это уже неубыточно, а чтобы было коммерчески успешным, желательно делать до пяти. По крайней мере, такие расчёты мне преподнесла рабочая группа, — заявил Борисов.

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﻿Единственный в мире полноценный водный космопорт находится сейчас в Приморье, что с ним делать — непонятно. У SpaceX всё наоборот: ничего подобного у них пока нет, зато планов море.

Как сообщал Лайф, в июле текущего года заместителем председателя правительства Юрием Борисовым доложил президенту России Владимиру Путину о завершённом детальном обследовании состояния космодрома "Морской старт".

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