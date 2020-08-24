Омские врачи заявили о готовности передать в Германию образцы биоматериалов Навального

Омская больница, куда после экстренной посадки самолёта был госпитализирован Алексей Навальный, заявила о готовности предоставить немецким коллегам образцы биоматериалов и результаты анализов блогера для понимания полного анамнеза пациента. Об этом сообщается на сайте Правительства Омской области.
Там рассказали, что по прибытии из Германии специалисты изучили данные первичных диагностических исследований и на общем консилиуме подтвердили правильность выбранной российскими врачами тактики лечения. В правительстве также рассказали, что омские медики направили в немецкую клинику результаты МРТ Навального, за что иностранные коллеги выразили им благодарность.
"Благодаря омским врачам Навальный остался жив". Профессионалы объясняют, почему критика российских медиков неоправданнаЛайф узнал компетентное мнение медика, который работал и в России, и в Германии, и поговорил с экспертами, которые развеяли мифы о несостоятельности системы санитарной авиации в нашей стране.
Напомним, блогер поступил в больницу утром 20 августа. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.
Одновременно с происходящими событиями соратники оппозиционера начали обвинять российских медиков в непрофессионализме, развернув настоящую травлю тех, кто спасал блогеру жизнь в реанимации в течение 36 часов. В свою очередь их коллеги из других регионов высказались в поддержку омских врачей, объяснив, что "особый пациент" — это всегда стресс для сотрудников медучреждения, а в данном случае ситуацию осложнял неустановленный диагноз.