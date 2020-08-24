Омские врачи заявили о готовности передать в Германию образцы биоматериалов Навального

Омская больница, куда после экстренной посадки самолёта был госпитализирован Алексей Навальный, заявила о готовности предоставить немецким коллегам образцы биоматериалов и результаты анализов блогера для понимания полного анамнеза пациента. Об этом сообщается на сайте Правительства Омской области.

Там рассказали, что по прибытии из Германии специалисты изучили данные первичных диагностических исследований и на общем консилиуме подтвердили правильность выбранной российскими врачами тактики лечения. В правительстве также рассказали, что омские медики направили в немецкую клинику результаты МРТ Навального, за что иностранные коллеги выразили им благодарность.

Напомним, блогер поступил в больницу утром 20 августа. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.