"Благодаря омским врачам Навальный остался жив". Профессионалы объясняют, почему критика российских медиков неоправданна

Врач-инфекционист Николай Лученков учился и работал в России, а затем переехал практиковаться в Германию. Как практикующий специалист с международным опытом, он прекрасно знает обо всех нюансах сферы здравоохранения обеих стран. Изучив ситуацию со спасением Алексея Навального и отсмотрев кадры из Омска (и те, которые снимали сторонники оппозиционера, и те, которые публиковал Лайф), он пришёл к выводу, что сомневаться в профессионализме местных врачей могут только дилетанты.
В омской больнице в деталях рассказали, как стабилизировали состояние Навального и готовили его к транспортировкеРоссийских медиков, напряжённо работавших с пациентом, очень удивило сообщение немецких коллег о том, что с вылетом они торопиться на самом деле не намерены.
— Русские врачи, безусловно, сделали всё, что могли, и я уверен, что он жив благодаря им, — заявил Лученков в беседе с Лайфом. — Мне по-человечески жаль коллег, которые оказались под прицелом не очень адекватных журналистов/блогеров и политиков. Вероятно, доктора сделали всё, что могли в текущих условиях.
Словом, упрекнуть российских специалистов в непрофессионализме или сослаться на недостаток опыта по сравнению с их коллегами из Германии в данном случае нельзя. По словам другого собеседника Лайфа, генерального директора Профессиональной медицинской лиги Кирилла Маринченко, подходы к госпитализации и транспортировке больного в критическом состоянии в России и Германии не различаются.
"Кто-то хайпует, а кто-то спасает жизни". Главврач Филатовской больницы поддержал омских коллег, которых критикуют из-за НавальногоПо словам Валерия Вечорко, для любого медика спасение пациента — дело чести.
— Решение принимается транспортирующим врачом и врачами больницы совместно. Противопоказание — нестабильное состояние больного, терминальное состояние, продолжающееся кровотечение, — перечислил он. — Подход к лечению критических состояний похож во всём мире.
Претензии к работе самой российской службы санавиации эксперты также отвергли. У нас эта служба работает практически во всех федеральных округах — от Чукотки до Чеченской Республики. Вертолёты оборудованы современным медицинским реанимационным оборудованием, аналогичным реанимобилю скорой помощи и нисколько не уступающим европейским. В полёте жизнь и здоровье пациента охраняет авиамедицинская бригада в составе реаниматолога-анестезиолога и фельдшера-анестезиста. Нехватки специалистов или оборудования при этом не наблюдается, да и опыта у российской службы санавиации предостаточно: их работа — эвакуация пациентов с мест природных ЧС, техногенных катастроф и серьёзных ДТП со сложным доступом к больному.
Вот что нам рассказал контрактный управляющий АО "Национальная служба санитарной авиации" Дмитрий Козырев.
Шерше ля фам. Навальный был в поездке с тайной попутчицей, которая ждёт его в ОмскеПомимо внезапного и загадочного недуга оппозиционера Алексея Навального в этой истории была одна пикантная деталь. По данным Лайфа, в поездке его тайно сопровождала красивая молодая женщина. Кто она и что делала рядом с оппозиционером — разбирался Лайф.
— При эвакуации пострадавших с места ДТП или ЧС авиамедицинская бригада оказывает помощь на месте и в зависимости от тяжести повреждений передаёт пострадавших наземным бригадам либо доставляет в стационар. При этом посадка вертолётов осуществляется в непосредственной близости от ДТП методом подбора места посадки с воздуха. Время готовности к вылету составляет не более 10 минут, — отметил он.
"Спасибо не говорили". Главврач больницы заявил, что не слышал слов благодарности от родственников НавальногоПо словам руководителя медучреждения, он лично пять раз встречался с супругой и братом блогера.
Напомним, что Алексей Навальный резко почувствовал себя плохо во время перелёта по маршруту Томск — Москва. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где блогер впал в кому. Предварительным диагнозом медики назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ.
На данный момент блогер находится в немецкой клинике "Шарите", куда он был доставлен из Омска медицинским спецбортом. В СМИ появилась информация, что в Германии Навальному присвоили статус "гостя канцлера", чтобы выставить возле него охрану. Одновременно с этим соратники оппозиционера начали обвинять российских медиков в непрофессионализме, развернув настоящую травлю тех, кто спасал блогеру жизнь в реанимации в течение 36 часов.