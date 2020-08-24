"Благодаря омским врачам Навальный остался жив". Профессионалы объясняют, почему критика российских медиков неоправданна

Врач-инфекционист Николай Лученков учился и работал в России, а затем переехал практиковаться в Германию. Как практикующий специалист с международным опытом, он прекрасно знает обо всех нюансах сферы здравоохранения обеих стран. Изучив ситуацию со спасением Алексея Навального и отсмотрев кадры из Омска (и те, которые снимали сторонники оппозиционера, и те, которые публиковал Лайф), он пришёл к выводу, что сомневаться в профессионализме местных врачей могут только дилетанты.

— Русские врачи, безусловно, сделали всё, что могли, и я уверен, что он жив благодаря им, — заявил Лученков в беседе с Лайфом. — Мне по-человечески жаль коллег, которые оказались под прицелом не очень адекватных журналистов/блогеров и политиков. Вероятно, доктора сделали всё, что могли в текущих условиях.

Словом, упрекнуть российских специалистов в непрофессионализме или сослаться на недостаток опыта по сравнению с их коллегами из Германии в данном случае нельзя. По словам другого собеседника Лайфа, генерального директора Профессиональной медицинской лиги Кирилла Маринченко, подходы к госпитализации и транспортировке больного в критическом состоянии в России и Германии не различаются.

— Решение принимается транспортирующим врачом и врачами больницы совместно. Противопоказание — нестабильное состояние больного, терминальное состояние, продолжающееся кровотечение, — перечислил он. — Подход к лечению критических состояний похож во всём мире.

Претензии к работе самой российской службы санавиации эксперты также отвергли. У нас эта служба работает практически во всех федеральных округах — от Чукотки до Чеченской Республики. Вертолёты оборудованы современным медицинским реанимационным оборудованием, аналогичным реанимобилю скорой помощи и нисколько не уступающим европейским. В полёте жизнь и здоровье пациента охраняет авиамедицинская бригада в составе реаниматолога-анестезиолога и фельдшера-анестезиста. Нехватки специалистов или оборудования при этом не наблюдается, да и опыта у российской службы санавиации предостаточно: их работа — эвакуация пациентов с мест природных ЧС, техногенных катастроф и серьёзных ДТП со сложным доступом к больному.

Вот что нам рассказал контрактный управляющий АО "Национальная служба санитарной авиации" Дмитрий Козырев.

— При эвакуации пострадавших с места ДТП или ЧС авиамедицинская бригада оказывает помощь на месте и в зависимости от тяжести повреждений передаёт пострадавших наземным бригадам либо доставляет в стационар. При этом посадка вертолётов осуществляется в непосредственной близости от ДТП методом подбора места посадки с воздуха. Время готовности к вылету составляет не более 10 минут, — отметил он.

Напомним, что Алексей Навальный резко почувствовал себя плохо во время перелёта по маршруту Томск — Москва. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где блогер впал в кому. Предварительным диагнозом медики назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ.