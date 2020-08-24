Даже слоны. Стало известно, какие животные более подвержены CoViD-19

Учёные составили список из более чем 400 видов животных, которые могут заразиться коронавирусом. Материал представлен в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Самому высокому риску подвержены человек и близкие к нему приматы. Риск этот зависит от того, насколько у животного совпадает с человеческой аминокислотная последовательность АПФ2, которая становится "воротами" коронавируса в организм.

— Чем сильнее она отличаются, тем ниже риск заболеть, — пояснил научный сотрудник Калифорнийского университета в Дейвисе Джоана Дамас.

Благодаря такому подходу учёные смогли разделить животных на пять групп. В первую — группу самого высокого риска — попали узконосые обезьяны и гоминиды, в том числе человек. Во второй группе оказались грызуны, морские животные, олени и лемуры. У домашнего скота и кошачьих вероятность заболеть оценили как среднюю, а у свиней, лошадей, собак и некоторых других домашних животных — как низкую. У сумчатых, рептилий, земноводных и птиц угроза и вовсе почти равна нулю.

— Полученные нами данные важны для определения популяций, которым SARS-CoV-2 может нанести наибольший вред, — отметил ведущий автор исследования и профессор Калифорнийского университета в Дейвисе Харри Левин.

Выяснилось, что примерно 40% видов, потенциально восприимчивых к коронавирусу, оказались под угрозой исчезновения. Среди них западная горилла, белощёкий хохлатый гиббон и суматранский орангутан.

Однако учёные отметили, что их исследование необходимо подтвердить экспериментальным путём. Только в этом случае его результаты можно будет считать достоверными.