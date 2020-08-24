Песков прокомментировал Лайфу смену служебного BMW на корейский Genesis

Чиновники России всё активнее пересаживаются на корейские автомобили. Со служебной BMW 7-й серии на машину южнокорейской марки премиум-класса Genesis пересел и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По просьбе Лайфа он оценил качество "корейцев".

— Машина свои функции выполняет, — сказал Песков, отметив, что программа замены автомобилей общая для министерств и ведомств.

В Управлении делами Президента Лайфу рассказали, что решение закупать корейские автомобили вместо немецких было принято несколько лет назад. Отмечается, что автомобили чиновников меняют после того, как они пройдут 200 тысяч километров или когда уже не подлежат ремонту.

— Они дешевле сами и дешевле в обслуживании, — пояснила Лайфу пресс-секретарь Управделами Президента Елена Крылова.

Модель автомобиля зависит от должности чиновника. Например, тем, кто раньше передвигался на Ford Focus или Mondeo, предоставляют служебную I-40. Тем, кто был на BMW 7, — представительский "дженезис".