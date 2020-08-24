Пластик и окурки. Экологи рассказали о плачевной ситуации на замусоренных Байкале и Куршской косе

Специалисты российского отделения общественной организации Гринпис собрали более шести тысяч фрагментов отходов человеческой деятельности у берегов Байкала и Куршской косы. Практически все они представляли собой пластик и сигаретные окурки, сообщает "Интерфакс".

— В июле и августе команда проекта "Ноль отходов" Гринпис обследовала побережья двух объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — Байкала и Куршской косы. Эксперты собрали с территорий больше шести тысяч фрагментов мусора, — говорится в сообщении.

Из этих шести тысяч фрагментов 3975 были собраны на берегу озера. Практически 90% мусора оказались пластиком, а именно одноразовыми пластиковыми товарами. На Куршской косе специалисты обнаружили 2416 фрагментов отходов человеческой деятельности. 80% этих отходов также оказались пластиком. И, как и в случае с Байкалом, большая часть этого пластика оказалась одноразовыми товарами.