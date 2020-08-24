Замучивших ребёнка до смерти уральских сектантов отправили в психбольницу

Секта на крови. Под чьи проповеди фанатики замучили ребёнка до смерти Убийство девятилетнего Давида в Екатеринбурге, может быть, никогда бы и не раскрыли, если бы не звонок с неизвестного номера на горячую телефонную линию "Ребёнок в опасности" о том, что в лесопарке "Юго-Западный" в сырой земле лежит мальчик. Там полиция и обнаружила завёрнутое в простыню тело ребёнка. Удалось определить и причину смерти — удушение от перекрытия дыхательных путей. Звонок поступил ещё 28 ноября, а уже второго декабря в Уфе на вокзале задержали сорокалетнего предполагаемого убийцу Ивана Казанцева и 48-летнюю Земфиру Гайнуллину — лидера бродячей христианской харизматической секты. Казанцеву предъявили обвинение в умышленном убийстве малолетнего, Гайнуллиной — в пособничестве убийце. Лайф разобрался, как и где возникла опасная секта и насколько её члены вменяемы и опасны.