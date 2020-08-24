В Москве двое шестиклассников готовили вооружённое нападение на школу. Как и в других подобных случаях, причиной стали насмешки и издевательства со стороны одноклассников.

Как стало известно Лайфу, идейным вдохновителем оказался ученик столичной школы № 1056 Даниил П. Парень относит себя к неформальной субкультуре, носит чёрный плащ, длинные волосы и слушает панк-рок. Его сообщником стал одноклассник Андрей П. — ребёнок с лишним весом, который был жертвой издевательств со стороны других детей.

Впрочем, обоим парням неслабо доставалось от сверстников. Когда терпение подошло к концу, дети решили отомстить за издевательства в свой адрес. Они составили список неугодных одноклассников и учителей. Обсуждали всё это в соцсетях. Там же они решили, что для кровавой мести необходимо купить в Интернете оружие и взрывчатку. Однако их планам не суждено было сбыться: благодаря слаженной работе правоохранительных органов маленьких злоумышленников вычислили, а все их действия пресекли.

Тем временем в московской мэрии рассказали о том, как школы готовятся к началу учебного года. С 1 сентября занятия в образовательных учреждениях начнутся в обычном формате, но некоторые изменения всё-таки ждут школьников.