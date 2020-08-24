В Эстонии "мать года" отправили в тюрьму за насилие над детьми

В Эстонии Пярнуский уездный суд признал виновной 67-летнюю обладательницу титула "Мать года — 2013" Малле Кобин и приговорил её к четырём с половиной годам тюрьмы за насилие над детьми. Об этом сообщает портал Postimees.

Как выяснилось, Кобин лишала приёмных детей свободы, била руками и ногами, часами заставляла их стоять на одном месте в качестве наказания.

Семья Малле Кобин жила в доме на острове Хийумаа на основании договора об услуге замещающего ухода. Уголовное дело против женщины было возбуждено год назад после сообщения о преступлении, которое поступило из Департамента социального страхования.