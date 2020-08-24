Путин — о безработице: Это одна из главных проблем в стране

Одной из важнейших проблем России остаётся безработица. Об этом сегодня в ходе рабочей встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым заявил глава государства Владимир Путин.

— Ясно, что это (уровень безработицы. — Прим. Лайфа) сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно, — приводит слова Путина пресс-служба президента.

Глава государства также обратил внимание ещё на одну проблему. В 2018–2019 годах в стране сокращалось сельхозпроизводство. В том числе в Ростовской области.

— Вы знаете, я думаю, что в этом году мы эту тенденцию переломим прежде всего потому, что мы просели основательно [по производству] мяса [птицы], [по производству] яиц, — прокомментировал это глава Ростовской области.