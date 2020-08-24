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Путин — о безработице: Это одна из главных проблем в стране

Её масштабы возросли на фоне коронавирусного кризиса.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Одной из важнейших проблем России остаётся безработица. Об этом сегодня в ходе рабочей встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым заявил глава государства Владимир Путин.

Ясно, что это (уровень безработицы. — Прим. Лайфа) сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно, приводит слова Путина пресс-служба президента.

В Минтруда рассказали, когда планируют вернуться к докризисному уровню безработицы

Ведомство прорабатывает дополнительные меры поддержки занятости.

Глава государства также обратил внимание ещё на одну проблему. В 2018–2019 годах в стране сокращалось сельхозпроизводство. В том числе в Ростовской области.

Вы знаете, я думаю, что в этом году мы эту тенденцию переломим прежде всего потому, что мы просели основательно [по производству] мяса [птицы], [по производству] яиц, — прокомментировал это глава Ростовской области.

Ранее Лайф рассказывал, что немецкие журналисты назвали решение президента России увеличивать золотые запасы страны на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, правильной и эффективной стратегией.

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