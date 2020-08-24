Отдохнувшие в Турции россияне рассказали, что ими заинтересовалась полиция

Вернувшиеся из недавнего отпуска в Турции туристы рассказали, что их здоровьем заинтересовалась полиция. Сотрудники правоохранительных органов звонят россиянам и даже приходят к ним домой. Об этом сообщает TourDom.

— Мы вернулись из Кемера. В Шереметьево прошли погранконтроль, после него люди в синих халатах собрали анкеты, сверив паспортные данные. <...> Час назад был звонок от участкового, который поинтересовался, откуда мы прилетели, сдали ли тесты, и предупредил, что ещё свяжется со мной и будет интересоваться здоровьем, — рассказала туристка Алла.

К другой женщине полицейские пришли домой, но не застали её. Выяснилось, что блюстителей порядка не столько заботит здоровье вернувшихся с отдыха россиян, сколько исполнение ими требований Роспотребнадзора. В соответствии с регламентом все туристы по возвращении обязаны заполнить анкету на портале госуслуг, после чего в течение трёх дней сдать тест на коронавирус и представить результаты.