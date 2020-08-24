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Может, здесь возьмут? Во "ВКонтакте" появился сервис поиска работы

Он подберёт вам наиболее подходящие вакансии, понравившиеся вы сможете сохранить.

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Фото © VK

В соцсети "ВКонтакте" появился раздел "Работа". Об этом сообщает пресс-служба компании. Он доступен в мобильном приложении и десктопной версии.

В нём пользователи смогут опубликовать резюме и откликнуться на вакансии. Подбираются они на основе данных пользователя — открытой информации и местоположения. Всего алгоритмы учитывают больше 200 параметров.

Раздел создан совместно с сервисом Worki. Ранее он был доступен в соцсети "ВКонтакте" в качестве мини-приложения.

Добавлены отдельные вкладки для более удобного пользования. В одной вы сохраните интересные вакансии, а во второй соберутся те, на которые вы откликнулись.

"ВКонтакте" запустила убийцу TikTok

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