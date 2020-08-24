Второй пошёл. Зачем Турция купила ещё один полк С-400

Американских партнёров Турции по НАТО эта покупка точно не обрадует

Исполнили с успехом

5 июля 2019 года было официально объявлено о завершении передачи первой группы компонентов систем С-400 турецким военным. Контракт на комплекс ПВО, развёрнутый армией Турции летом того же года, предполагал поставку двух дивизионных комплектов. За $2,5 млрд Турция получила уникальное оружие, с помощью которого страна сможет защититься от любого нападения с воздуха, особенно с применением высокоточных ракет.

Главным образом удовлетворить запрос Турции на поставку комплексов удалось благодаря блестяще отлаженной схеме взаимодействия экспортёров военной техники и российской промышленности — за два года удалось не только построить, испытать, но и перевезти покупателю уникальные системы. Благодаря работающей как часы логистике удалось реализовать главное свойство оружейного экспорта — сделать хорошее оружие быстро, качественно и в кратчайшие сроки доставить его клиенту, которому оно "нужно ещё вчера". Производителей, способных предоставить высокотехнологичное оружие в сжатые сроки, можно пересчитать по пальцам одной руки, и работу российских экспортёров вооружений турецкие военные и руководство страны оценили по достоинству.

Перед официальным открытием форума "Армия-2020" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что Россия и Турция подписали второй контракт на поставку С-400 в Турцию. Точная сумма контракта пока не разглашается, однако специалисты предполагают, что на другую сторону Чёрного моря может отправиться ещё один полковой комплект С-400 стоимостью в $2,5 млрд.

Почему купили в России?

Выбор в пользу конкурентов — американских ЗРК Patriot — турки не сделали сразу по нескольким причинам.

Одной из главных причин было желание снизить зависимость от техники, поставленной из США. Несмотря на то, что Турция остаётся членом НАТО с самой многочисленной армией, есть риск, что в случае критического развития событий её партнёрский статус могут быстро пересмотреть. Как в этом случае будет работать американская военная техника (особенно такая, как комплексы ПВО) — большой вопрос.

Вторая причина, по которой Турция заказала комплексы ПВО в России, стали технические характеристики С-400. Помимо дальности поражения важной для турецких военных была возможность обнаруживать малозаметные цели и, как говорят военные в таких случаях, "брать их на устойчивое сопровождение". По этим же причинам за несколько лет до Турции выбор в пользу С-400 сделали и в КНР.

Третья причина в большинстве случаев не называется публично, однако именно она, как считают военные эксперты, может нанести самый серьёзный удар по американскому военно-промышленному комплексу. После того, как за сотрудничество с Россией Турцию исключили из программы по производству и оснащению НАТО самолётами F-35, ВВС США выкупили все машины, и Турция осталась без истребителей пятого поколения. Почти сразу после этого возник вопрос, а так ли хороша американская авиация, как о ней рассказывают? Турецкие военные решили выяснить это опытным путём и стали использовать С-400 в большинстве учений, где применяется авиация. Американские военные тут же заявили об угрозе безопасности НАТО и в очередной раз пообещали "обложить" Россию санкциями за поставку комплексов.

Лети на звук

Главный гвоздь в крышку гроба американо-турецких контрактов по серьёзным видам вооружений (средства ПВО и авиация) вбил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман. На одном из брифингов он прямо заявил, что министр обороны США Марк Эспер считает, что "Турция не получит комплексы Patriot, пока не вернёт С-400 обратно в Россию". Сенатор США, республиканец Джон Тьюн позднее предложил даже выкупить у Турции системы С-400, но правильный выбор, сделанный правительством страны в пользу российских систем ПВО, позволил турецким военным диктовать свои условия на переговорах с "американскими коллегами". Доктор технических наук Ивар Вайвис, один из разработчиков системы РЛС для советских комплексов С-125, пояснил, что к таким техническим решениям, какие реализованы в С-400, американские разработчики придут ещё не скоро.

Все комплексы ПВО в СССР и в России создаются по так называемому опережающему циклу. Они проектируются с учётом развития средств нападения у вероятного противника. У американцев другой подход — они берут за основу текущий технологический цикл — например, 15–20 лет. Оценивают основные угрозы, создают продукт и потом принудительно вооружают им всех союзников. Опережающий цикл позволяет сделать прогноз на 30 лет вперёд — для этого проводятся очень серьёзные исследования, целые научные институты работают по этому направлению. За счёт такого подхода российская техника всегда остаётся на несколько порядков эффективнее американской Ивар Вайвис Доктор технических наук, один из авторов электронных систем комплексов С-125

В опережающий технологический цикл вкладывают и кое-что ещё. Каждый комплекс ПВО (и здесь нет никакого секрета, просто об этом почти никогда не говорят на официальных мероприятиях) в автоматическом режиме создаёт базу данных обо всех целях, которые засекает как на учениях, так и на боевом дежурстве. В эту базу попадают все без исключения воздушные цели: беспилотники, самолёты-разведчики, истребительная и штурмовая авиация, да и вся авиация вообще. Компьютер С-400 при обнаружении цели автоматически выдаёт операторам не только тип цели, но и возможные варианты развития событий — курс на маневрирование, точку входа в зону ПВО для нанесения авиаудара. В некотором смысле компьютер С-400 работает как система с искусственным интеллектом — он не только предлагает решить проблему, но и показывает, где именно это решение будет оптимальным.

По этому поводу очень сильно волнуются американцы. Турция — часть НАТО, и совместные учения с авиацией США, в том числе с истребителями пятого поколения, рано или поздно случатся. И тогда у турецких военных точно будет схема уничтожения F-35. С учётом того, что турки совсем скоро представят собственный истребитель пятого поколения, эти данные им очень сильно пригодятся Ивар Вайвис Доктор технических наук, один из авторов электронных систем комплексов С-125

Как отметил эксперт, по этой же причине серьёзным доработкам подверглись и китайские истребители пятого поколения. После первой "подсветки" этих самолётов средством обнаружения из состава С-400 китайские военные поняли, что первый отечественный истребитель пятого поколения J-20 "светится на обзорном экране как рождественская ёлка". Специалисты в области радиолокации отмечают, что, если комплексы С-400, отправленные в Китай, появятся где-нибудь на территории спорных островов Сенкаку (между Тайванем, Китаем и Японией), то ПВО китайской армии сможет "накрыть радиоэлектронным колпаком" половину акватории Восточно-Китайского моря и получит данные обо всех летательных аппаратах, включая... все американские самолёты, в том числе и F-35, которые в больших количествах закупает Япония.

Технические возможности С-400 в этом смысле ограничиваются только физикой. Специалисты в области систем ПВО отмечают, что возможность "видеть и слышать" противника на максимальную дальность в несколько сотен километров, доказанная Турцией и Китаем, может спровоцировать резкое увеличение спроса на российские системы ПВО.