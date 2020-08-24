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На АвтоВАЗе решили работать по выходным, чтобы покрыть спрос

По словам вице-президента, поступил госзаказ на 15 тысяч автомобилей LADA.

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Фото © ТАСС / Яков Князев

Руководство АвтоВАЗа подписало приказ о сверхурочной работе и работе в выходные дни в течение августа и сентября. Такое решение было принято для производства необходимого количества заказанной продукции — 15 тысяч автомобилей.

Документ в соответствии с планом производства предполагает сверхурочную работу и работу в выходные дни в августе (22 и 29) и сентябре (5, 12, 19 и 26) для обеспечения выпуска продукции, — приводит сообщение первичной профсоюзной организации концерна агентство "Автостат".

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Оно должно быть запоминающимся на кириллице и латинице.

Как сообщал Лайф, ранее в АвтоВАЗе назвали модели автомобилей, которые точно не будут производиться компанией.

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