На АвтоВАЗе решили работать по выходным, чтобы покрыть спрос

Руководство АвтоВАЗа подписало приказ о сверхурочной работе и работе в выходные дни в течение августа и сентября. Такое решение было принято для производства необходимого количества заказанной продукции — 15 тысяч автомобилей.

— Документ в соответствии с планом производства предполагает сверхурочную работу и работу в выходные дни в августе (22 и 29) и сентябре (5, 12, 19 и 26) для обеспечения выпуска продукции, — приводит сообщение первичной профсоюзной организации концерна агентство "Автостат".