Танк Т-14 "Армата" испытали как беспилотник

Российский танк Т-14 "Армата" прошёл испытания в беспилотном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", который создал машину.
— Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе танк Т-14 "Армата", — отметили там.
Стало известно, когда первые танки "Армата" поступят на вооружение Российской армииПо словам министра Дениса Мантурова, уже получено и много экспортных заявок на боевую машину.
В компании также заявили, что появление тяжёлых беспилотных боевых машин — вопрос ближайшего будущего.
Накануне же стало известно, что уже получено разрешение на продажу танков "Армата" за рубеж.