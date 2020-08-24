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Танк Т-14 "Армата" испытали как беспилотник

Производители уверены, что появление тяжёлых беспилотных машин лишь вопрос времени.

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Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Российский танк Т-14 "Армата" прошёл испытания в беспилотном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", который создал машину.

Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе танк Т-14 "Армата", — отметили там.

Стало известно, когда первые танки "Армата" поступят на вооружение Российской армии

По словам министра Дениса Мантурова, уже получено и много экспортных заявок на боевую машину.

В компании также заявили, что появление тяжёлых беспилотных боевых машин — вопрос ближайшего будущего.

Накануне же стало известно, что уже получено разрешение на продажу танков "Армата" за рубеж.

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