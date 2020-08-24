Власти Москвы рассказали, в каком формате с сентября начнут работать школы

Учебный год с 1 сентября в московских школах начнётся в обычном формате. Дистанционных занятий не предусмотрено ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях. Об этом сегодня сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова.

По её словам, школы разработали такое расписание, при котором ученики разных классов будут учиться по индивидуальному графику. Соответственно, время перемен у каждого класса тоже будет своё. При этом школам придётся отказаться от традиционных звонков.

— За каждым классом будет закреплён кабинет либо на один день, либо на постоянной основе, чтобы дети не перемещались по школе. Исключения составят предметы, для которых нужно специальное оборудование, например физика, химия, технология или физкультура, — рассказала Ракова.

Кроме того, школам позволили открывать другие входы в здание, чтобы избегать скопления учеников у основных дверей. О нововведениях и индивидуальном расписании в ближайшие дни уведомят родителей столичных школьников.