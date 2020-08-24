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Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с Днём независимости Украины

В Кремле напомнили, что в последние годы страны не обмениваются поздравлениями на высшем уровне.

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Фото © ТАСС / ZUMA / Николаев Иван

Пока не известно, получит ли президент Украины Владимир Зеленский поздравление из Кремля по случаю Дня независимости страны. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По мнению депутата Виктора Медведчука, количество ошибок украинской власти зашкаливает.

Отметим, что национальный праздник в Незалежной отмечается сегодня, 24 августа. Этот день принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

Вы знаете, что в последние годы у нас не было обменов по случаю национальных праздников в силу известных причин, поэтому мне неизвестно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины, — указал представитель Кремля.

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О том, что Бориса Патона не стало, сообщили накануне.

Напомним, что в этом году, как и в прошлом, Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днём Победы. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, поздравление было адресовано ветеранам и народу этих стран.

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