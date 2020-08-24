Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с Днём независимости Украины

Пока не известно, получит ли президент Украины Владимир Зеленский поздравление из Кремля по случаю Дня независимости страны. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Раде назвали трёх главных врагов УкраиныПо мнению депутата Виктора Медведчука, количество ошибок украинской власти зашкаливает.
Отметим, что национальный праздник в Незалежной отмечается сегодня, 24 августа. Этот день принято считать датой образования государства Украина в современном виде.
— Вы знаете, что в последние годы у нас не было обменов по случаю национальных праздников в силу известных причин, поэтому мне неизвестно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины, — указал представитель Кремля.
Путин выразил соболезнования после смерти президента Академии наук УкраиныО том, что Бориса Патона не стало, сообщили накануне.
Напомним, что в этом году, как и в прошлом, Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днём Победы. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, поздравление было адресовано ветеранам и народу этих стран.