Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с Днём независимости Украины

Пока не известно, получит ли президент Украины Владимир Зеленский поздравление из Кремля по случаю Дня независимости страны. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отметим, что национальный праздник в Незалежной отмечается сегодня, 24 августа. Этот день принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

— Вы знаете, что в последние годы у нас не было обменов по случаю национальных праздников в силу известных причин, поэтому мне неизвестно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины, — указал представитель Кремля.