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Образовательные кредиты в России решено выдавать по единой низкой ставке

Изменения коснулись и срока погашения займов.

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Фото © Shutterstock

Правительство утвердило в стране единую ставку для образовательных кредитов. Она будет составлять 3%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых, — отметил глава правительства.

В России могут ввести скидки на оплату образования для студентов, у которых нет долгов по учёбе

Правда, с такой инициативой не согласны в отечественных вузах.

А срок погашения таких задолженностей будет увеличен и составит 15 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал слухами и вбросами сообщения о замене традиционного образования дистанционным.

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