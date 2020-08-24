Образовательные кредиты в России решено выдавать по единой низкой ставке

Правительство утвердило в стране единую ставку для образовательных кредитов. Она будет составлять 3%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
— Устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых, — отметил глава правительства.
В России могут ввести скидки на оплату образования для студентов, у которых нет долгов по учёбеПравда, с такой инициативой не согласны в отечественных вузах.
А срок погашения таких задолженностей будет увеличен и составит 15 лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал слухами и вбросами сообщения о замене традиционного образования дистанционным.