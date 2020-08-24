"Суеты не было". Директор гостиницы рассказал о неспешности прибывших за Навальным немецких врачей — видео

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Директор омской гостиницы "Аврора", куда заселялись врачи и пилоты из Германии, которые прибыли для транспортировки блогера Алексея Навального, рассказал Лайфу об иностранных гостях. По словам Сергея, никакой спешки у них не было. Они совещались и даже успели прогуляться по набережной реки Иртыш.
В омской больнице в деталях рассказали, как стабилизировали состояние Навального и готовили его к транспортировкеРоссийских медиков, напряжённо работавших с пациентом, очень удивило сообщение немецких коллег о том, что с вылетом они торопиться на самом деле не намерены.
— Суеты особо не было. Периодически даже выходили на улицу, гуляли на берегу, возвращались назад. Общее впечатление сложилось, что всё было размеренно и спокойно, — рассказал директор гостиницы.
В свою очередь главврач омской больницы, в которую доставили блогера Алексея Навального с борта самолёта, рассказал, что немецкие специалисты ни с кем не общались и в целом были не особо разговорчивы. Только на следующее утро после прилёта они забрали Навального и спецрейсом доставили в берлинскую клинику "Шарите", где блогер будет проходить дальнейшее лечение.