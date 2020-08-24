"Суеты не было". Директор гостиницы рассказал о неспешности прибывших за Навальным немецких врачей — видео

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Директор омской гостиницы "Аврора", куда заселялись врачи и пилоты из Германии, которые прибыли для транспортировки блогера Алексея Навального, рассказал Лайфу об иностранных гостях. По словам Сергея, никакой спешки у них не было. Они совещались и даже успели прогуляться по набережной реки Иртыш.

— Суеты особо не было. Периодически даже выходили на улицу, гуляли на берегу, возвращались назад. Общее впечатление сложилось, что всё было размеренно и спокойно, — рассказал директор гостиницы.