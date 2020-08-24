В США полицейские семь раз выстрелили в спину безоружному афроамериканцу — видео

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В американском городе Кеноше, штат Висконсин, полицейские применили табельное оружие в отношении темнокожего подозреваемого. Выстрелы прозвучали, когда предполагаемый преступник стоял спиной к правоохранителям. А позднее стало известно, что он был безоружен. В общей сложности в него выстрелили семь раз.

Несмотря на множественные огнестрельные ранения, медикам удалось спасти его жизнь. Как сообщает газета Kenosha News, Джейкоб Блейк был оперативно доставлен в госпиталь города Милуоки, его состояние оценивается как тяжёлое.

Изначально полицейские прибыли на вызов о драке на улице. Но к моменту их приезда никакого конфликта уже не было. По данным местных СМИ, именно Блейк разнял дравшихся женщин. Однако за участника конфликта приняли его, а потому попытались сразу задержать, притом с применением электрошокера. Мужчина на требования полиции сдаться не реагировал и неспешно отправился в свой автомобиль. Когда он открыл дверь машины, полицейский начал стрелять ему в спину.

Инцидент вызвал масштабные беспорядки в городе после того, как видео с расстрелом безоружного мужчины было опубликовано в Сети. Протестующие жгли припаркованные машины, громили витрины магазинов и требовали привлечь к ответственности стрелявших по Блейку полицейских. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и другие спецсредства, чтобы разогнать толпу.

Как сообщал Лайф, ранее в американском штате Луизиана полицейские застрелили вооружённого ножом темнокожего местного жителя. Мужчина не реагировал на требования полицейских и пытался скрыться. После его смерти в городе вспыхнули беспорядки, люди провели аналогию данного инцидента со смертью Джорджа Флойда.