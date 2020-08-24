Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз

Даже пандемия коронавируса не помешала ему в очередной раз проверить свои знания.

679
Post cover

Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

В Свердловской области 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ пятый раз подряд. Об этом рассказала начальница отдела регионального Министерства образования Татьяна Умнова на пресс-конференции по итогам экзаменов.

Мужчина приходит сдавать экзамены уже в четвёртый или пятый раз. Если в прошлые годы его выбор предметов был широк, то в этом году участник остановился на обществознании, — приводит слова Умновой агентство Ura.ru.

Стали известны результаты ЕГЭ учительницы, которая сдала экзамен из любопытства

Ольга Юмашева успела решить все задания в тесте, но времени на перепроверку написанного у неё не хватило.

Об итоговых баллах пенсионера Умнова пока не известно. В целом в этом году свердловские выпускники сдали ЕГЭ даже лучше, чем в прошлом. 100 баллов смогли набрать 140 учеников, это на 12 больше, чем в прошлом году. А двухсотбалльниками стали восемь человек — на два больше по сравнению с 2019-м. В этом году там нет выпускников, набравших 300 или 400 баллов.

Напомним, в этом году получить 400 баллов на ЕГЭ смогли только два 11-классника.

Выбор редакции

Loading...