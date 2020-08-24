На Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз

— Мужчина приходит сдавать экзамены уже в четвёртый или пятый раз. Если в прошлые годы его выбор предметов был широк, то в этом году участник остановился на обществознании , — приводит слова Умновой агентство Ura.ru .

Стали известны результаты ЕГЭ учительницы, которая сдала экзамен из любопытства Ольга Юмашева успела решить все задания в тесте, но времени на перепроверку написанного у неё не хватило.

Об итоговых баллах пенсионера Умнова пока не известно. В целом в этом году свердловские выпускники сдали ЕГЭ даже лучше, чем в прошлом. 100 баллов смогли набрать 140 учеников, это на 12 больше, чем в прошлом году. А двухсотбалльниками стали восемь человек — на два больше по сравнению с 2019-м. В этом году там нет выпускников, набравших 300 или 400 баллов.