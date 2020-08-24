Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Массовое ДТП с бензовозом произошло в Петербурге. Есть жертвы — видео

В районе аварии образовалась длинная пробка.

310

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Массовое ДТП произошло на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Там бензовоз пробил металлический отбойник и врезался в несколько машин на встречной полосе. Один автомобиль перевернулся. Сообщается по меньшей мере об одном погибшем.

Авария произошла на 93-м километре КАД около двух часов дня. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на местное управление ГИБДД, всего столкнулось восемь автомобилей. Там добавили, что один человек погиб, ещё шестеро пострадали. Из-за аварии в районе ДТП образовалась большая пробка — сейчас движение возможно лишь по одной полосе из четырёх.

Число погибших при падении микроавтобуса с обрыва в Грузии возросло до 17

По словам очевидцев, машина двигалась с большой скоростью, врезалась в пустой легковой автомобиль и рухнула в обрыв.

Накануне Лайф сообщал о ДТП под Волгоградом, жертвами которого стали двое детей.

Выбор редакции

Loading...