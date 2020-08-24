Массовое ДТП с бензовозом произошло в Петербурге. Есть жертвы — видео

Массовое ДТП произошло на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Там бензовоз пробил металлический отбойник и врезался в несколько машин на встречной полосе. Один автомобиль перевернулся. Сообщается по меньшей мере об одном погибшем.

Авария произошла на 93-м километре КАД около двух часов дня. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на местное управление ГИБДД, всего столкнулось восемь автомобилей. Там добавили, что один человек погиб, ещё шестеро пострадали. Из-за аварии в районе ДТП образовалась большая пробка — сейчас движение возможно лишь по одной полосе из четырёх.