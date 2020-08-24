Врачи немецкой клиники обнаружили следы интоксикации в организме Навального

Врачи немецкой клиники "Шарите" утверждают, что нашли следы интоксикации в организме Алексея Навального. Об этом сообщается в понедельник на сайте медучреждения.
Само вещество при этом остаётся неизвестным, однако врачи склоняются к версии, что речь может идти об ингибиторах холинэстеразы. Препараты этой группы применяются при нарушениях нервно-мышечной передачи.
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По словам медиков, Навальный до сих пор остаётся в искусственной коме. Его состояние оценивают как по-прежнему тяжёлое, но серьёзной угрозы для жизни на данный момент нет. Тем не менее врачи не исключают, что после лечения у блогера могут быть осложнения со стороны нервной системы.
Более подробную информацию в "Шарите" рассчитывают получить по результатам дополнительных исследований.
"Спасибо не говорили". Главврач больницы заявил, что не слышал слов благодарности от родственников НавальногоПо словам руководителя медучреждения, он лично пять раз встречался с супругой и братом блогера.
Как уже сообщал Лайф, блогер Алексей Навальный резко почувствовал себя плохо во время перелёта по маршруту Томск — Москва. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где он впал в кому. Предварительным диагнозом медики назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ.
На данный момент блогер находится в немецкой клинике, куда он был доставлен из Омска медицинским спецбортом. В СМИ появилась информация, что в Германии Навальному даже присвоили статус "гостя канцлера", чтобы выставить возле него охрану. Одновременно с этим соратники оппозиционера начали обвинять российских медиков в непрофессионализме, развернув настоящую травлю тех, кто спасал блогеру жизнь в реанимации в течение 36 часов.