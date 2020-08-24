Боль, страх и шок. Россиянка рассказала Лайфу, как её укусил "купленный" в магазине скорпион

Токсикологическое отделение городской клинической больницы № 7 Казани привыкло иметь дело с пациентами, укушенными гадюками или иными змеями, поэтому врачи даже не с первого раза поверили, что к ним обратилась за помощью женщина с жалобой на укус скорпиона. Когда доставили Ингу, яд насекомого уже начал действовать на нервную систему женщины, а потому болевые ощущения сменились онемением кисти.

Медикам удалось остановить действие яда, а спустя два дня Инга была выписана в удовлетворительном состоянии. В её справке указан диагноз "укус скорпиона". По словам медиков, вероятнее всего, членистоногое родом из Средней Азии. Будь в винограде его африканский или австралийский сородич, исход мог быть куда плачевнее. Сама же Инга говорит, что до сих пор пребывает в состоянии шока от произошедшего.

— Были очень сильные болевые ощущения, был страх. Страх неизвестности, потому что я не знала, что это за насекомое. Когда звонили в скорую, объясняли, не с первого раза восприняли [сообщение] как правдивую информацию. Случай резонансный, как мне сказали, такого вообще не происходило. Реакция — шок. Он сопровождал меня на протяжении последующих двух дней, — рассказала Лайфу Инга.

Она работает волонтёром в детском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Виноград купила для себя, но в день укуса решила помыть его и угостить детей. Девушка отмечает, что в каком-то смысле хорошо, что скорпион укусил именно её, а не детей.

Где сейчас находится её удивительная находка, Инга не знает. Администрация супермаркета, где был куплен виноград, изъяла скорпиона и утилизировала. Разбираться или писать заявление в правоохранительные органы Инга не планирует.