Лолита призвала не отказываться от домогательств к женщинам старше 50 лет

Певица Лолита Милявская заявила, что харассмент, то есть сексуальные домогательства в отношении женщин старше 50 лет, необходим. Слова звезды приводит "Комсомольская правда".

— Я сейчас с иронией говорю, что я за харассмент. В том смысле, что если он исчезнет, то мы вообще забудем, что такое секс. Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами, — пояснила певица изданию.

Также Лолита отметила, что не понимает движение #MeToo и считает, что оно "попахивает человеческой проституцией". По словам артистки, ей "жалко этих мужчин".

— Почему-то претензии предъявляют обеспеченным людям и лет через 10–15. А кто тебе мешал отказать и не получить "Оскар" впоследствии? И, простите, никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти, — прокомментировала Милявская.