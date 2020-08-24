В России начались испытания нового зенитно-ракетного комплекса "Прометей"

В России начались испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей". Об этом сегодня заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Армия-2020".
— Действительно, факт, что начаты госиспытания и сегодня упрощённая комплектация С-500 имеет место быть, — рассказал вице-премьер.
"Вселяет ужас". СМИ предрекли России новую эпоху господства на рынке вооружений после появления С-500Журналисты указали, что характеристики "Прометея" превращают его в глобальную угрозу.
Также Борисов отметил, что закупка комплектующих для серийного производства С-500 уже началась.
Ранее главком ВКС России Сергей Суровикин рассказывал о возможностях работы С-500 в космосе. По его словам, новые "Прометеи" смогут уничтожать и гиперзвуковое оружие. На вооружение эти комплексы могут поступить уже в ближайшие годы.