В России начались испытания нового зенитно-ракетного комплекса "Прометей"

В России начались испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей". Об этом сегодня заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Армия-2020".

— Действительно, факт, что начаты госиспытания и сегодня упрощённая комплектация С-500 имеет место быть, — рассказал вице-премьер.

Также Борисов отметил, что закупка комплектующих для серийного производства С-500 уже началась.