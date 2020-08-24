Путин поговорил с премьером Израиля. Обсуждали Ближний Восток и коронавирус

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Инициатором звонка стала израильская сторона. В частности, обсуждали палестинскую проблему и недавнюю договорённость Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов о нормализации отношений.

— С российской стороны подчёркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, — сообщает пресс-служба президента России.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии и пришли к выводу, что обе стороны заинтересованы в противостоянии международному терроризму. Также лидеры обсудили проблему распространения коронавирусной инфекции и договорились о совместном сотрудничестве в области исследований и разработки вакцин от CoViD-19.