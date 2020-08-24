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Путин поговорил с премьером Израиля. Обсуждали Ближний Восток и коронавирус

Договорились сотрудничать в исследованиях и разработке вакцин.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Инициатором звонка стала израильская сторона. В частности, обсуждали палестинскую проблему и недавнюю договорённость Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов о нормализации отношений.

С российской стороны подчёркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, сообщает пресс-служба президента России.

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В Кремле напомнили, что в последние годы страны не обмениваются поздравлениями на высшем уровне.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии и пришли к выводу, что обе стороны заинтересованы в противостоянии международному терроризму. Также лидеры обсудили проблему распространения коронавирусной инфекции и договорились о совместном сотрудничестве в области исследований и разработки вакцин от CoViD-19.

Ранее Владимир Путин также созвонился с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Одной из тем разговора стала российская вакцина от коронавируса. Стороны договорились, что республика примет участие в третьем этапе испытаний препарата.

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