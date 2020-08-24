Названа огромная сумма штрафов для родителей, чьи дети пропагандируют АУЕ

Родителям, чьи дети пропагандируют запрещённое в России криминальное движение АУЕ*, могут выписать штраф до 700 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя аппарата Ассоциации юристов России Станислава Александрова.
Он отметил, что будет два вида наказания. Детям может грозить наказание от воспитательной беседы до штрафа для родителей в 700 тысяч рублей.
Шансон мимо кассы. Как запрет АУЕ скажется на заработке исполнителей блатняковНа днях Верховный суд России запретил АУЕ*, признав идеологию экстремистской. Любой гражданин, публично придерживающийся или пропагандирующий воровскую идею, рискует стать фигурантом уголовного дела. Возможно, теперь о репертуаре и содержании песен придётся задуматься исполнителям так популярного в России блатняка и шансона, поскольку зачастую они пропагандируют пресловутое АУЕ. Всё это напрямую затронет их многомиллионные доходы.
Юрист также напомнил, что выкрики с призывами вступать в запрещённую в России организацию АУЕ* будут считаться преступлением, а участие в таком движении теперь уголовно наказуемо, в том числе для несовершеннолетних.
Напомним, движение АУЕ признали экстремистским на территории России 17 августа. Эксперты решили, что субкультура представляет угрозу жизни и здоровью граждан страны, а также обществу и государству.
* Признано экстремистским по решению Верховного суда