Названа огромная сумма штрафов для родителей, чьи дети пропагандируют АУЕ

Шансон мимо кассы. Как запрет АУЕ скажется на заработке исполнителей блатняков На днях Верховный суд России запретил АУЕ*, признав идеологию экстремистской. Любой гражданин, публично придерживающийся или пропагандирующий воровскую идею, рискует стать фигурантом уголовного дела. Возможно, теперь о репертуаре и содержании песен придётся задуматься исполнителям так популярного в России блатняка и шансона, поскольку зачастую они пропагандируют пресловутое АУЕ. Всё это напрямую затронет их многомиллионные доходы.