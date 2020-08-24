Шансон мимо кассы. Как запрет АУЕ скажется на заработке исполнителей блатняков

В отличие от классической трактовки, шансон в России изначально принял свои формы. Обычно это тюремный блатняк, рассказывающий о нелёгкой воровской доле, о криминальных делах, о жизни братвы, об отношениях с силовиками. Многие песни и без всякой экспертизы стали гимном и пропагандой криминального мира и его порядков. С учётом решения Верховного суда по АУЕ шансонье придётся почистить свой репертуар или забыть про публичное исполнение наиболее одиозных песен.

Решение Верховного суда по АУЕ стало неприятным сюрпризом для шансонье. В первую очередь их беспокоят доходы. Директор группы "Воровайки" Александр Зуборев признался Лайфу, что и без этого группа испытывает финансовые трудности. Он связал это со смертью продюсера коллектива и автора песен Юрия Алмазова осенью прошлого года, а также с пандемией коронавируса, из-за которой весь продюсерский центр оказался без денег.

Зуборев считает, что творчество "Вороваек" — это не пропаганда АУЕ, а попытка раскрыть и помочь решить проблемы, существующие в современном обществе. Директор надеется, что у правоохранителей хватит квалификации не путать пропаганду насилия и уголовных ценностей с настоящим искусством.

— Мы пока ничего не предпринимали в связи с запретом АУЕ, — говорит Александр. — Ситуация необычная и сложная, проблем много. Как, наверное, и все, мы в режиме ожидания. Посмотрим, что будет дальше, но, возможно, придётся переформатировать творчество команды — мы хотим работать и дальше, конфликты с законом никому не нужны.

Что касается группы "Лесоповал", то вдова Михаила Танича и нынешний худрук коллектива Лидия Козлова говорит, что новый запрет её не затронет: мол, репертуар — это раскаяние, сожаление, духовное возрождение и восхождение людей, однажды преступивших закон.

— Где же у нас пропаганда АУЕ? — задаётся вопросом Козлова. — Я была даже не в курсе, но недавно церковь на Ваганьковском кладбище отлила колокол с именем Миши. Это говорит о признании наших усилий в пропаганде духовных и общечеловеческих ценностей. Поэтому никаких репрессий мы не ждём и ничего не потеряем.

Концерты, выступления в клубах и на квартирниках приносят российским шансонье миллионы. Люди готовы отдавать десятки тысяч рублей за билеты на их концерты.

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

Впрочем, помимо сцены у многих исполнителей шансона есть различный бизнес. Даже если они потеряют гонорары за выступления, им будет на что жить. Да ещё и безбедно.

Например, вдова известного тверского исполнителя Михаила Круга Ирина сейчас владеет товарным знаком "Михаил Круг". Когда-то у неё вместе с мужем была автомастерская, но теперь она вышла из бизнеса. Остальные доходы, вероятно, она получает в рамках своего ИП. Судя по информации на сайтах концертных агентств, гонорары за её выступления колеблются в пределах одного миллиона рублей.

Певец Сергей Трофимов является владельцем товарного знака "Трофим". Он единственный из всего списка артистов, кто оформлял свои выступления через госзакупки. Так мы смогли узнать, что прошлогоднее выступление Трофима в городе Стрежевом Томской области обошлось организаторам концерта в полтора миллиона рублей. Кстати, эту же сумму называют и другие организаторы его выступлений.

Официально Сергей Трофимов в бизнесе не участвует, зато, судя по всему, любит транжирить деньги, гоняя за рулём: только в этом году он получил 13 штрафов ГИБДД на сумму девять тысяч рублей.

Григорий Лепс, в отличие от большинства своих коллег, крупный бизнесмен. На сегодняшний день его состояние оценивается в 5,3 миллиона долларов. Сейчас Лепс зарабатывает на ресторанах, торговле ювелирными украшениями, участвует в высокотехнологичном IT-бизнесе — владеет 10% компании, выручившей в прошлом году почти 300 миллионов рублей. Выручка от продаж фирмы "Лепс-оптика" составила больше 20 миллионов рублей.

На данный момент он является владельцем семи компаний. Из них три полностью или почти полностью принадлежат ему лично. Среди прочего, конечно же, значимую долю официальных доходов ему приносит собственный продюсерский центр. В 2019 году Лепс заработал на нём 170 миллионов рублей. Что до выступлений певца на частных вечеринках, то гонорар его команды может достигать 7,5 миллиона за вечер.

Елена Ваенга на пару со своим бывшим супругом Иваном Матвиенко владеет лейблом "Ваенга мьюзик". Видимо, ей этого пока достаточно — за прошлый год компания выручила более 24,5 миллиона рублей. Кроме того, исполнительница является весьма востребованной на корпоративах. Цена её выступления на вечере — примерно четыре миллиона.

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

Кстати, в этом году налоговики замораживали счета компании — Ваенга не спешила уплачивать многочисленные долги по налогам и сборам. В отношении ООО "Ваенга мьюзик" ещё недавно велось семь исполнительных производств на смешную для певицы сумму в 10 тысяч рублей. Впрочем, здесь, видимо, дело принципа — Ваенга предпочитает судиться по каждой задолженности. В марте она добилась аннулирования долга по иску Пенсионного фонда. Фонд требовал взыскать с лейбла 12 тысяч рублей из-за нарушения срока подачи ежемесячного отчёта за январь и май 2017 года. Также компания не подала вовремя сведения за 2018-й о стаже своих работников.

Известный шансонье Валерий Курас на самом деле больше бизнесмен, чем музыкант. На западе Москвы в районе Фили ему принадлежит стоматологическая клиника, которая в прошлом году показала выручку более 14 миллионов рублей.

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

Помимо этого Курас серьёзно погружён в парикмахерский бизнес, ему принадлежат доли в трёх компаниях с суммарной выручкой за прошлый год почти 123 миллиона рублей. Ещё две компании были запущены им в 2019 году и пока что демонстрируют небольшой убыток. Поэтому сцена скорее оплачиваемое хобби Кураса, исчезновение которого вряд ли пошатнёт его благосостояние.

Ещё несколько популярных исполнителей "городского романса" лишь недавно получили статус индивидуальных предпринимателей. В 2018 году ИП стал певец Артур. Руденко Артур Анатольевич родился в Харьковской области и лишь недавно перебрался в Россию. Налоги, судя по номеру ИНН, он платит в Москве.

В 2019 году появилось ИП Михаила Бублика. Ещё один талантливый украинец (из Мариуполя), покоривший сердца россиян, в 2010 году оказался в Питере, откуда позже перекочевал в столицу. ИНН у него питерский. Стоимость его выступлений может превышать два миллиона рублей.

Бывший солист группы "Фристайл" Сергей Дубровин, запомнившийся шлягером 90-х "Ах, какая женщина", сейчас живёт в ФРГ. В России он поёт, но налоги, вероятно, платит в Германии.

Очень похоже, что та же история и с мэтром русского шансона Михаилом Шуфутинским. У Михаила Захаровича гражданство США, а свой бизнес в России, включая индивидуальное предпринимательство, он закрыл ещё в 2014–2015 годах.