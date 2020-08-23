Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей

МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую молдавскую схему. За этим теневым бизнесом стоял международный криминальный синдикат, на счету которого, как считают силовики, покушения на убийство и наркоторговля. В деле оказались замешаны высокопоставленные политики, банкиры и бизнесмены. Об афере века — в материале Лайфа.

Расследованием громкого дела более пяти лет занимался Следственный департамент МВД. Одним из организаторов схемы силовики считают Олега Кузьмина, бывшего члена совета директоров банка "Европейский экспресс". Только через его банк, по данным следствия, из страны по фальшивым документам вывели в Молдавию астрономический один миллиард долларов. Кузьмин полностью признал вину, ему уже предъявлено окончательное обвинение, рассказал Лайфу Владимир Жеребенков, адвокат экс-банкира.

— Кузьмин заключил соглашение со следствием и полностью признал вину — и по статье 193.1 УК РФ (вывод денег из страны по фальшивым документам), и по обвинению в участии в организованном преступном сообществе. Он не согласен только с тем, что ему инкриминируют высшее положение в преступной иерархии (по ст. 210.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет), — рассказал защитник. По его словам, Кузьмин сам рассказал о схеме сотрудникам ФСБ, фактически помог им понять, как был устроен "ландромат".

Кузьмин был знаком с лидерами международного преступного синдиката. Речь идёт о молдавских политиках Вячеславе Платоне и Владимире Плахотнюке. Последний фактически руководил страной, будучи лидером правящей партии, его считают одним из богатейших людей Молдавии.

Владимир Плахотнюк. Фото © newsmaker.md

В России против Платона и Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел: о покушении на убийство молдавского политика Ренато Усатого, масштабной контрабанде гашиша из Северной Африки. Наркотики перевозили через страны Евросоюза в страны СНГ и затем сбывали, в частности, в России, следует из сообщения Следственного департамента МВД.

За выводом 500 миллиардов рублей из России, по версии следствия, тоже стояли Плахотнюк (скрывается в США) и Платон (приговорён к 18 годам заключения). Они отвечали за судьбу миллиардов после того, как те покидали Россию. Деньги переводились из российских банков в Moldindconbank, откуда рассеивались по всему миру, преимущественно по странам Евросоюза. Лайф связался с адвокатом Ядвигой Хабаровой, которая представляла интересы Плахотнюка в России, но она отказалась раскрыть подробности.

Молдавская схема на один триллион долларов

По данным МВД, схема вывода денег из России через банки Молдавии действовала с 2011 по 2014 год, это был один из крупнейших, но далеко не единственный канал по отмыванию денег из России, рассказал Лайфу Дмитрий Целяков, экс-сотрудник 9-го управления КГБ СССР, бывший начальник специальной оперативной группы Департамента по борьбе с оргпреступностью МВД России.

— У крупного бизнеса востребована услуга по выводу денег за границу. Исторически такими каналами были Украина и Прибалтика. Молдавия появилась сравнительно недавно и стала третьим по объёму коридором. Точно сказать, сколько денег ушло и какой ущерб это причинило экономике страны и бюджету, трудно. По примерным подсчётам, с начала нулевых годов из страны через разные схемы вывели более одного триллиона долларов, — заключил Целяков.

По его словам, в конце нулевых цена на нефть росла, пробивая потолок в 100 долларов за баррель, рос импорт товаров в страну, скапливалась огромная денежная масса, с которой что-то нужно было делать. Спрос на вывод денег из страны возрастал.

— В 2013 году вспыхнул кризис на Украине. Самое крупное "окно" по выводу денег подвисло, стало опасно, деньги могли не дойти. А прибалтийский канал физически не мог обеспечить такие объёмы. Так и появилась Молдавия, — рассказал Целяков.

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Схема получила своё название потому, что именно в Молдавии райсуды фабриковали судебные постановления, необходимые для вывода денег из России. Изначально схема работала так: между двумя офшорными компаниями заключалась фиктивная сделка на сотни миллионов, гарантами по которой были молдавские фирмы, а поручителями — российские компании. Обычно это были "фирмы-помойки". Затем сделка срывалась, одна из сторон и гарант отказывались от своих обязательств, поэтому молдавские суды выносили решение о взыскании денег с поручителя. Это и было основанием для перевода денег за рубеж. В современном варианте в схеме участвуют зарубежная фирма и российская, а принцип примерно такой же: фирма в России отказывается исполнять условия контракта, срывает сделку, зарубежная фирма идёт в арбитраж. На суде российская компания соглашается с претензиями, суд удовлетворяет иск зарубежной компании на сотни миллионов, деньги проходят через ФССП и оказываются на совершенно законном основании за границей. Бороться с этой схемой трудно, потому что формально деньги "очистились" через судебное решение и прошли через ФССП.

Создателями молдавского канала по выводу российских денег Целяков называет бывших российских банкиров Германа Горбунцова и Петра Чувилина. Горбунцов перебрался в Молдавию в 2008-м, где выкупил молдавский Universal Bank. По словам собеседника, он вышел на Молдавию через миллионера грузинского происхождения Важу Джаши (главу "Трансойла"), в то время близкого к молдавскому политику Владу Плахотнюку.

— Важа Джаши, который принимал российские деньги в Молдавии, закрепился и в Грузии, и на Украине, он, например, финансировал Саакашвили, когда тот был президентом. Важа продвигал на Украине и в Молдавии интересы блока НАТО в Черноморском регионе, держал порты и терминалы, — утверждает Целяков.

По его словам, именно Джаши свёл российских банкиров с тогдашней политической верхушкой Молдавии.

— Горбунцов в Молдавию летал как царь и бог, встречался со всем бомондом, вплоть до президента Владимира Воронина. И, конечно, с Плахотнюком и Игорем Додоном, который тогда отвечал за экономику. Вы представьте: бюджет Молдавии — восемь миллиардов долларов, а через "ландромат" туда бросили 20 миллиардов, проценты от которых оставались в стране. Конечно, это влияло на экономику: Молдавия — страна сельскохозяйственная, там почти нет крупных промышленных предприятий, — рассказал Целяков.

Герман Горбунцов. Фото © RuCompromat.com

В 2012-м Горбунцов покинул Молдавию и перебрался на ПМЖ в Лондон, где на него в том же году совершили покушение — киллер расстрелял экс-банкира, когда тот заходил в фойе собственного дома № 14 на Бинг-стрит. Через пять лет убийца признался в эфире молдавского телеканала Jurnal TV, что заказчиком был Плахотнюк. Целяков считает, что Плахотнюк просто не поделил деньги с бывшим российским банкиром и его решили убрать.

Сам Горбунцов указывает на другого молдавского политика — Ренато Усатого, который тоже объявлен в международный розыск по делу о выводе 500 миллиардов из России.

Под крылом силовиков и Центробанка

В операции по выводу миллиардов из России в Молдавию было задействовано около сотни банков по всему миру. В России было около двадцати банков, где скапливались деньги перед отправкой за рубеж, их называют концевиками, говорит Целяков. По его словам, у банкиров, участвовавших в схеме, были связи в ЦБ и среди силовиков.

— Представьте мир, о котором все знают: все банкиры, учредители, корпорации, которым нужно вывести деньги. И есть люди, которые это делают за процент. Такие, как полковник МВД Дмитрий Захарченко. Все в теме, в том числе крупные банки, и все зарабатывают. И в ЦБ видели эти операции. Половина концевиков (банков), засвеченных в молдавской схеме, стояли на учёте в одном отделении ЦБ — ГТУ № 5 по Москве, — рассказал Целяков.

Дмитрий Захарченко. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Судьба шальных миллиардеров

Следственный департамент МВД несколько лет расследовал дело российско-молдавской "прачечной". В результате на скамье подсудимых оказалось пять человек, в том числе банкиры Александр Григорьев, Олег Кузнецов и сестра бывшего молдавского политика и бизнесмена Вячеслава Платона, считающегося в России одним из создателей ОПГ, выводившей деньги из РФ, — Елена. Сам Платон был задержан в 2016-м на Украине и экстрадирован на родину, где молдавский суд признал его виновным в миллиардных хищениях из банков своей страны и приговорил к 19 годам заключения. В июне 2020-го дело Платона было пересмотрено, он вышел на свободу. Владимир Плахотнюк в 2019-м покинул Молдавию и скрылся в США.

Герман Горбунцов, которого бывший силовик Дмитрий Целяков называет создателем молдавской схемы, в декабре 2019 года был заочно арестован Басманным судом Москвы, правда, по другому уголовному делу — за управление преступной группировкой, захватившей коттеджный посёлок в Тверской области.

Что касается молдавской схемы, то официальных данных о причастности к ней экс-банкира Горбунцова и его бывшего партнёра Чувилина нет. По крайней мере, их фамилии не фигурируют в судебных решениях Тверского, Басманного и Мосгорсуда, принимавших решения об аресте обвиняемых в выводе денег из России. Это значит, что банкиры как минимум не являются обвиняемыми по этому уголовному делу.

При этом известно, что Чувилин был знаком с Олегом Кузьминым, которого в МВД также считают одним из организаторов ОПГ, выводившей миллиарды из России.

Чувилин якобы предложил Кузьмину за 1,5 миллиона евро решить проблемы его банка "Европейский экспресс", через который в Молдавию ушёл один миллиард долларов, но на тот момент Центробанк уже заинтересовался махинациями в банке. Чувилин убеждал Кузьмина, что у него есть связи в ФСБ. При передаче денег экс-банкира задержали, в апреле 2016-го Тверской районный суд приговорил его к четырём годам колонии.

P. S.