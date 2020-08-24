Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Масштабный пожар охватил заповедник под Анапой. МЧС привлекает вертолёты — видео

Сообщается о четырёх очагах возгорания в регионе.

147

Видео © Соцсети

Под Анапой вспыхнул лесной пожар. Огонь разбушевался на площади два гектара, а дым видно за многие километры вокруг. Как сообщили в пресс-службе Администрации Краснодарского края, ликвидацию возгорания осложняет труднодоступность местности.

Всего на борьбу с огнём брошено 197 человек и 25 единиц техники, в числе которых четыре катера. Помимо горного рельефа тушение осложняется также порывистым ветром. В связи с этим было решено привлечь для ликвидации возгорания два пожарных вертолёта.

Столб огня. Появилось видео мощного пожара на газопроводе в Сирии, начавшегося после взрыва

Власти ведут работу по возобновлению энергоснабжения.

Всего на территории региона бушуют четыре лесных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. В администрации заверили, что все очаги находятся под контролем, а сил и средств для их тушения достаточно.

Ранее Лайф сообщал о крупном лесном пожаре в Калифорнии, который унёс жизни шести человек, а сотни семей оставил без крыши над головой. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 120 тысяч человек.

Выбор редакции

Loading...