Масштабный пожар охватил заповедник под Анапой. МЧС привлекает вертолёты — видео

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Под Анапой вспыхнул лесной пожар. Огонь разбушевался на площади два гектара, а дым видно за многие километры вокруг. Как сообщили в пресс-службе Администрации Краснодарского края, ликвидацию возгорания осложняет труднодоступность местности.

Всего на борьбу с огнём брошено 197 человек и 25 единиц техники, в числе которых четыре катера. Помимо горного рельефа тушение осложняется также порывистым ветром. В связи с этим было решено привлечь для ликвидации возгорания два пожарных вертолёта.

Всего на территории региона бушуют четыре лесных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. В администрации заверили, что все очаги находятся под контролем, а сил и средств для их тушения достаточно.