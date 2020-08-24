"Я к нему с презрением отношусь". Глава Тувы заявил о повторном заражении коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что у него вновь выявлена коронавирусная инфекция. Глава республики заявил об этом на видео, которое опубликовано в "Инстаграме". Там он заявил, что к этой болезни относится с презрением. Кара-оол признался, что не хотел публиковать видео преждевременно.

— Дорогие мои земляки, размещаю своё видео. Чтобы вас не кормили слухами и не спешили хоронить. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени, — отметил глава республики.

Шолбан Кара-оол предположил, что сформироваться иммунитету к коронавирусу в его организме не дали нагрузки. Он рассказал, что если в прошлый раз болезнь сказывалась на лёгких, то теперь наблюдаются сильные головные боли.