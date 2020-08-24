"Я к нему с презрением отношусь". Глава Тувы заявил о повторном заражении коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что у него вновь выявлена коронавирусная инфекция. Глава республики заявил об этом на видео, которое опубликовано в "Инстаграме". Там он заявил, что к этой болезни относится с презрением. Кара-оол признался, что не хотел публиковать видео преждевременно.
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Дорогие мои земляки, размещаю своё видео. Чтобы Вас не кормили слухами и не спешили хоронить. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения. Кто - то поспешил злословить об этом. Берегите себя, поддерживайте друг друга!
— Дорогие мои земляки, размещаю своё видео. Чтобы вас не кормили слухами и не спешили хоронить. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени, — отметил глава республики.
Шолбан Кара-оол предположил, что сформироваться иммунитету к коронавирусу в его организме не дали нагрузки. Он рассказал, что если в прошлый раз болезнь сказывалась на лёгких, то теперь наблюдаются сильные головные боли.
Глава Тувы исполнил "День Победы" на своём родном языке, поддержав международную акциюПесня прозвучала под аккомпанемент, исполненный музыкантами на народном смычковом инструменте игиль, классической гитаре и баяне.
Напомним, в прошлый раз глава Тувы проходил лечение от коронавируса в конце мая. К работе вернулся в начале июня.