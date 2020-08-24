Экс-президент Украины Кравчук похвастался американским "электронным блокатором вирусов"

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу и бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что защищается от коронавируса с помощью специального электронного аппарата, разработанного в США. Устройство якобы уничтожает все микробы на небольшом радиусе при помощи озона. Об этом экс-глава государства рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Видео опубликовано на его Youtube-канале.

— Это "маска" от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареи, заряжается и [вырабатывает] озон. Воздух постоянно туда идёт и убивает микробы. Вот я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь, — уточнил Кравчук.