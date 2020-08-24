Компания-владелец TikTok подала в суд на Белый дом

Компания из Китая Bytedance, которая владеет приложением TikTok, подала в суд на администрацию президента США. Таким образом она пытается оспорить запрет на работу сервиса в Соединённых Штатах.
— В нашей жалобе мы объяснили, что считаем, что администрация проигнорировала наши масштабные усилия в реагировании на её озабоченности, которые мы предприняли в полной мере и добросовестно, даже когда мы были не согласны с самими озабоченностями, — заявили в компании.
Twitter ведёт переговоры с TikTok по вопросу объединения соцсетейПри этом отмечается, что сеть микроблогов заинтересована только в американском подразделении приложения.
Там добавили, что приложением TikTok пользуются сто миллионов американцев, а в представительстве Bytedance в США уже работает полторы тысячи человек. В ряде штатов планируют взять на работу ещё десять тысяч сотрудников.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который аннулирует сделку по покупке Bytedance приложения — предшественника TikTok под названием Musical.ly и запрещает деятельность компании на территории страны. Теперь Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) должен принять решение о том, чтобы обязать китайскую компанию отказаться от всех активов и избавиться от собранных личных данных американских пользователей.