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Стало известно, когда на рынке появится самая дорогая версия Lada Largus

Изменения будут косметическими, но это поднимет цену на десятки тысяч рублей.

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Фото © Официальный сайт "Лада"

Самая дорогая версия автомобиля Lada Largus Cross поступит в продажу 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает Motor.ru.

По предварительным данным, автомобиль в версии Quest, то есть "Квест", обойдётся покупателю в 876,9 тысячи рублей. Это на 58 тысяч дороже версии в комплектации Luxe.

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Оно должно быть запоминающимся на кириллице и латинице.

Как отмечается, Largus Cross Quest будет отличаться от других автомобилей линейки улучшенной шумоизоляцией, чёрными глянцевыми корпусами наружных зеркал, шильдиками с названием версии и особыми колёсными дисками алмазной огранки.

Также автомобиль оснастят эргономичными передними сиденьями с трёхступенчатым подогревом и комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Мотор останется таким же, как и в предыдущей версии Cross: бензиновым, объёмом 1,6 литра, мощностью 106 лошадиных сил, сочетаться он будет с пятиступенчатой механической КПП.

Ранее Лайф сообщал, что на заводах АвтоВАЗа пришлось ввести смены в выходные, чтобы покрыть госзаказ на 15 тысяч автомобилей.

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