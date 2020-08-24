Стало известно, когда на рынке появится самая дорогая версия Lada Largus

Самая дорогая версия автомобиля Lada Largus Cross поступит в продажу 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает Motor.ru.

По предварительным данным, автомобиль в версии Quest, то есть "Квест", обойдётся покупателю в 876,9 тысячи рублей. Это на 58 тысяч дороже версии в комплектации Luxe.

Как отмечается, Largus Cross Quest будет отличаться от других автомобилей линейки улучшенной шумоизоляцией, чёрными глянцевыми корпусами наружных зеркал, шильдиками с названием версии и особыми колёсными дисками алмазной огранки.

Также автомобиль оснастят эргономичными передними сиденьями с трёхступенчатым подогревом и комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Мотор останется таким же, как и в предыдущей версии Cross: бензиновым, объёмом 1,6 литра, мощностью 106 лошадиных сил, сочетаться он будет с пятиступенчатой механической КПП.