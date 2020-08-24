Крымские учёные обнаружили в водах Азовского и Чёрного морей "чернобыльские" вещества

Учёные Севастопольского института биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН рассказали о том, что в отдельных районах Чёрного и Азовского морей они периодически фиксируют превышение уровня химических веществ, характерных для Чернобыльской зоны. Об этом сегодня сообщила руководитель отдела радиационной и химической биологии института Наталья Мирзоева.

— В результате регулярных морских экспедиций... учёные ИнБЮМ отмечают, что концентрация "чернобыльского" 90Sr в северо-западном районе Чёрного моря, в Каркинитском заливе и в южной части Азовского моря периодически превышает концентрацию, которая фиксировалась для этого радионуклида до аварии на Чернобыльской АЭС, — приводит её слова ТАСС.

Ранее те же радионуклиды были зафиксированы в Северо-Крымском канале, по которому вода поступала на полуостров из региона, близкого к Чернобыльской зоне. Учёные также допустили, что в российскую часть Азовского и Чёрного морей вещества попали с украинского побережья, а туда — из Днепра. Специалисты добавили, что речь вовсе не идёт о превышении допустимой концентрации радионуклидов — увеличилось лишь общее содержание веществ в воде.