Ещё шесть стран присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза

Сразу шесть стран — Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия — присоединились к антироссийским санкциям ЕС по Крыму. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Страны-кандидаты — Черногория и Албания, — страны, входящие в Европейское экономическое пространство — Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению совета, — приводит слова чиновника РИА "Новости".

Также в заявлении Борреля сказано, что Евросоюз принимает и приветствует такое решение стран.