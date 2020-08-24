Ещё шесть стран присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза

Сразу шесть стран — Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия — присоединились к антироссийским санкциям ЕС по Крыму. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
— Страны-кандидаты — Черногория и Албания, — страны, входящие в Европейское экономическое пространство — Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению совета, — приводит слова чиновника РИА "Новости".
Путин заявил, что антироссийские санкции по Крыму создают некоторые проблемыГлава государства выразил сожаление по поводу создания "препятствий и препонов".
Также в заявлении Борреля сказано, что Евросоюз принимает и приветствует такое решение стран.
Напомним, в июне этого года Евросоюз продлил санкции против России, вызванные присоединением Крыма. Теперь действие санкций подходит к концу 31 января 2021 года. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, это решение вызвано невыполнением минских договорённостей. В России новость о продлении санкций приняли с сожалением и отметили, что Европа продолжает "плясать под вашингтонскую дудку".